PKK/PYD sivillere zulüm ediyor

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyinde işgal ettiği Arap topraklarından saldırdığı, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi sakinleri güvenli bölgelere sığındı. Siviller, evlerine dönmek için örgütün işgalinin sona ermesini bekliyor.

PKK/PYD, işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki köylerden, Azez'in güneyindeki yaklaşık 10 bin nüfuslu Cibrin beldesine roket ve havan toplarıyla saldırılarına devam ediyor.

Örgütün söz konusu beldeye yönelik saldırıları, her gün sivil kayıplara yol açarken, Cibrin sakinleri, roket ve havan topu saldırılarına maruz kalmamak için Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgeye sığınıyor.

PKK/PYD'nin son saldırılarında evi yıkılan, arabası hasar gören ve bir çoğu yaralanan Said Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''PYD ve PKK'nın Cibrin'e yönelik saldırılarından dolayı evlerimizi terk ederek Azez'in doğusundaki güvenli bölgeye geldik. Burada zeytin bahçesinde ağaçların altında kalıyoruz. Eskiden rejim Minniğ havaalanından bizi vuruyordu. Şimdi ise müttefiki PYD bunu yapıyor.'' dedi.

PYD'nin, müttefiklerinin desteğiyle muhalif bölgelere saldırdığına dikkati çeken Nasır, şöyle devam etti:

''Suriye'de devrime ihanet eden PYD, müttefiklerinin desteğiyle bölgede Arap topraklarını işgal etmiş durumda. PYD'nin Suriye'de yaptığı eylemleri tarih kaydetti ve bunun bedelini ağır ödeyecek. Biz bunu PYD'ye bırakmayacağız. PYD, başına gelecekleri bildiğinden dolayı agresif davranıyor. PYD de Rakka'da verdiği kayıplardan dolayı her gün kan kaybediyor. Varlığını göstermek için de Azez ve Mare'ye, çevresindeki köy ve beldelere saldırıyor."

"Tel Rıfat'a geri dönmek istiyorum. Orası bizim toprağımızdır"

Cibrin sakinlerinden Ahmed Yasin de PKK/PYD'nin saldırılarından dolayı beldeyi terk ettiklerini belirterek, ''PYD her gün akşam üstü beldeye havan topu ve füzelerle saldırıyor. Can güvenliğimizden dolayı Cibrin'i terk ederek Azez'in doğusundaki bölgeye geldik.'' dedi.

Bir diğer sivil Um Şahir ise "PYD, evlerimizi başlarımıza yıktı. Evim yıkıldı. Aracımız hasar gördü. PYD'nin Cibrin'e yönelik saldırılarından canımız zor kurarak buraya geldi. Her ne olursa olsun ben Tel Rıfat'a geri dönmek istiyorum. Orası bizim toprağımızdır.'' ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK/PYD, Şubat 2016'da muhaliflerin kontrolünde, Arap nüfusun yaşadığı Tel Rıfat ilçesini ele geçirmişti.