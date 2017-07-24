PKK/PYD Afrin'de sivilleri alıkoyuyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/PYD güçleri, Suriye'de Halep ilinin kuzeyinde kontrol ettiği Afrin ilçesinin köylerinde, bir süre önce kurduğu ve "öz savunma" adını verdiği alaydaki militanların sayısını arttırmak için ilçedeki Raco beldesine bağlı köylerde gençleri zorla silah altına alıyor.

PKK/PYD, başta Cala köyü olmak üzere her evden kadın-erkek fark etmeksizin en az bir sivili alıkoyuyor.

Söz konusu köylerin sakinlerinin bir kısmı örgütün eline düşmemek için çevredeki dağlara sığınırken, bazıları da nispeten daha güvenli bölgelerde saklanıyor.

Örgüt, kaçan gençlerin geri dönüp "öz savunma" alayına katılmaları için 60 yaşını aşmamış onlarca babayı rehin tutuyor.

Örgüt çocukları da silah altına alma hazırlığında

Örgütün, Afrin'e bağlı Şeran beldesindeki ailelere de çocuklarının yerlerini sorarak o gençleri de zorla silah altına alma hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Halkın ise örgütün bu uygulamasından rahatsız olduğu ve çocuklarının geleceğinden endişe duyduğu belirtildi.

Öte yandan PKK/PYD militanlarının önceki gün Suriye'nin Haseke iline bağlı Dirbesiyye ilçesindeki pazara gençleri zorla silah altına almak için baskın yaptığı ve en az 15 genci alıkoyduğu kaydedildi.