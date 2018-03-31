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Buradasınız : » » PKK'nın taşeronu YBŞ, Sincar'ı terk etmedi

PKK'nın taşeronu YBŞ, Sincar'ı terk etmedi

Irak'ta terör örgütü PKK'ya bağlı Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ), Musul'un Sincar ilçesinde kamufle olmuş şekilde beklemeye devam ediyor.

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Türkiye'nin "askeri seçenekleri devreye sokarız" açıklamasının ardından PKK'nın Musul'a bağlı Sincar'dan ayrıldığı ileri sürüldü. Ancak başka bir iddiaya göre terör örgütü fiili olarak halen bölgede.

Cep telefonuyla çekilen görüntüler Sincar'da bir gariplik olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Görüntülerde, sokak ve caddelerin neredeyse boş olduğu görülüyor.

Her yerde PKK'ya ait yazılar ve paçavralar var

PKK'nın taşeron örgütü YBŞ'li teröristlerin silahlarıyla birlikte evlerde, binalarda saklandığı belitriliyor. Teröristlerin çekildiğinin iddia edildiği sokaklarda, örgüte ait yazı ve paçavralar dikkat çekiyor.

Az sayıdaki Irak askeri ve federal polis gücü merkezde kontrolü sağlıyor.

Ezidileri zorla silah altına aldılar

Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014'te DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek, Suriye'nin kuzeyi ve Kandil'den gelip, bölgede konuşlanmaya başladı

Örgüt, bölgede varlık gösterdiği süre boyunca Ezidi kız ve erkekleri zorla silah altına aldı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: PKK, ybş, sincar
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