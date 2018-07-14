Terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan C.D, Danimarka'da yakalandı.
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PKK'nın sözde 'İskandinavya sorumlusu' Danimarka'da yakalandı
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