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Buradasınız : » » “PKK'lıları buradan kovsalar dünya özgür olur”

“PKK'lıları buradan kovsalar dünya özgür olur”

Erbilli köylü, Rudaw muhabirinin "Türkler yol veriyor mu?" sorusuna, "Türkler yol veriyor. PKK'lılar yol vermez. PKK'lıları buradan kovsalar dünya özgür olur" diyerek cevap verdi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil merkezli medya grubu Rudaw, Erbil'in Eşme Köyü'nde yaşayan bir kadına, Türk askerinin bölgedeki operasyonlarıyla ilgili sorular sordu.

Türklerin evlerine girip girmediğini soran muhabire kadın, "Bize zarar vermeyeceklerini söylediler. Evimize gelmediler. Sadece ayran istediler, biz de gönderdik" dedi.

İnatla Türk askerlerinin kendilerine vurup vurmadığını sorarak, istediği yönde cevaplar almaya çalışan muhabir, bu isteğine ulaşamadı.

"PKK'lıları buradan kovsalar dünya özgür olur"

Erbilli köylü kadın, Rudaw muhabirinin "Türkler yol veriyor mu?" sorusuna ise, "Türkler yol veriyor. PKK'lılar yol vermez. PKK'lıları buradan kovsalar dünya özgür olur" şeklinde cevap verdi.

Erbilli köylü, röportajın sonuna doğru kendini sıkıştıran muhabire, "Neden bizim suyumuzu, okulumuzu, yollarımızı sormazsınız da gelip Türk askerini soruyorsunuz?" diyerek ders verdi.

Kaynak: TRT Haber

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