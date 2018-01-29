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Buradasınız : » » PKK'lılar Esed rejiminin öldürdüğü sivilleri Afrin'de olmuş gibi gösterdi

PKK'lılar Esed rejiminin öldürdüğü sivilleri Afrin'de olmuş gibi gösterdi

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama kampanyasında, Suriye'de Esed rejiminin öldürdüğü sivilleri Afrin'de gibi paylaştı.

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PKKlılar Esed rejiminin öldürdüğü sivilleri Afrinde olmuş gibi gösterdi

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama kampanyasında, Suriye'de Esed rejiminin öldürdüğü sivilleri Afrin'de gibi paylaştı.

Twitter'dan "TSK'nın Afrin'de sivilleri ve çocukları hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR), Esed güçlerinin Doğu Guta'da bir pazar alanına yaptığı saldırıya ilişkin 27 Kasım 2017 tarihli raporuna ait olduğu belirlendi.

Yine Twitter'da aynı iddiayla paylaşılan cansız çocuk bedenlerine ilişkin bir görselin de 21 Ağustos 2013'te, Esed rejiminin Doğu Guta'da yaptığı saldırı sonrasında çekildiği tespit edildi.

"YPG'nin Afrin'de TSK'ya ait askeri araçlara zarar verdiği" iddiasıyla servis edilen fotoğrafın ise 30 Eylül 2012'de çekildiği ortaya çıktı.

TSK'yı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için sosyal medyada başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin, farklı yer ve zamanlarda çekildiğinin ortaya çıkarılmasıyla terör örgütüne yakın hesaplar çıkmaza girmişti.

Terör örgütü destekçileri, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmış ve Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağını da TSK'nın savaş uçağı gibi göstermeye çalışmıştı.  

AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, PYD/PKK, karalama kampanyası
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