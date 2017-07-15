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PKK yandaşlarından 15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimi

İngiltere'de terör örgütü PKK yanlısı bir grup, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı etkinliği engelleme girişiminde bulundu.

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PKK yandaşlarından 15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimi

Avrupalı Türk Demokratlar Derneğinin (UETD) İngiltere şubesinin Londra’nın Walthamstow semtinde düzenlediği 15 Temmuz şehitlerini anma etkinliği, terör örgütü yandaşları tarafından engellenmek istendi. Terör örgütü PKK sempatizanı yaklaşık 40 kişi, 350 Türk vatandaşının katıldığı etkinliğin yapıldığı binaya girmek istedi.

İngiliz polisi, bina önünde biriken terör örgütü yanlısı gruba uzun süre müdahale etmedi. Etkinliğe katılan Türk vatandaşları, PKK yandaşlarına müdahale etmeyen polise tepki gösterdi.

Terör örgütü yandaşı grup, binaya taş ve su şişesi gibi cisimler atarken, bir polis memuru atılan taşla bacağından yaralandı.

Etkinliğe katılanlar ile terör örgütü yandaşı grup arasında da kısa süreli arbede yaşandı. Polis, terör örgütü yandaşı gruptan 3, etkinliğe katılanlardan da bir kişiyi gözaltına aldı.

Etkinlik daha sonra takviye polis ekibinin sevk edildiği binada gerçekleştirildi.

Vatandaşların binadan ayrılmasına izin vermeyen polis, etkinliğin yapıldığı bina etrafında önlemlerini artırdı. AA

 

Etiketler: İngiltere, pkk yandaşları, 15 temmuz anma etkinlikleri
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