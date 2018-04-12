PKK yandaşları polis şiddetini kaydeden Türk'e saldırdı

Almanya'da Stuttgart polisi terör örgütü PKK destekçilerine tepki gösteren Yusuf Ünsal'ı şiddet kullanarak gözaltına aldı.

O anları ise 18 yaşında Türk genci, İsmail Onmaz kayıt altına aldı. Onmaz'ın çektiği görüntüleri pek çok medya kuruluşu kullandı.

PKK'lılara hayli müsamahakar olan Alman polisinin çifte standardı medyada çarşaf çarşaf yer aldı.

İsmail Onmaz o görüntülerin ardından terör örgütü destekçilerinin saldırısına uğradı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Saat 16 civarında işten çıktım eve yaklaşık 100 metrelik mesafede 10 kişilik bir gruba rastladım PKK'lı gruba. kendileri bana saldırdı. Şuramda darp izi var. Videoyu benim mi çektiğimi sordular ben de evet dedim. Ondan sonra ilk yumruk gelmeye başladı. Kendimi zor kurtardım aralarından."

İsmail Onmaz, terör örgütü yandaşlarından evine sığınarak kurtuldu. Daha sonra hastaneye giderek darp raporu aldı.

Ardından saldırganları polise şikayet eden Onmaz, terör örgütü yandaşlarının her türlü organizasyona izin veren Alman polisinin saldırganları bulmasından umutlu olmadığını söyledi.

Son saldırı, Almanya'daki Türk kökenlilerin can güvenliğine yönelik kaygıları iyice arttırdı.

Kaynak: TRT Haber