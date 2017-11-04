  • 04 KASIM 2017, CUMARTESI

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PKK yandaşları Almanya'da polise saldırdı

Almanya'da gösteri düzenleyen PKK yandaşları yasaklı sembol ve posterleri engellemek isteyen polise saldırdı.

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PKK yandaşları Almanyada polise saldırdı

Almanya'da Düsseldorf polisinin, ülkede yasaklı olan PKK'yı simgeleyen bez parçaları ile terörist başı Öcalan posterlerini taşımamak şartıyla gösteri düzenlemeye izin verdiği terör örgütü yandaşları, yürüyüşe geçti.

Polisin yasaklı sembol ve posterler taşıyan grubu TOMA, polis minibüsü ve atlı birliklerle yolu kapatarak uyarması üzerine PKK yandaşları, şişe ve bayrak sopası ile güvenlik güçlerine saldırdı.

Taşkınlık yapan gruba polis zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından göstericilerin bir kısmı hafif yaralanırken, bazı göstericiler ise gözaltına alındı.

Polisin engellemesine rağmen henüz kalabalığın büyük bir kısmı dağılmazken şehrin çeşitli bölgelerinde olaylar devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: almanya, almanya pkk, teröristler
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