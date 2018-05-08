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PKK yandaşları Almanya'da 1028 saldırı gerçekleştirdi

Bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının geçen yıl Almanya'da 1028 suç eyleminde bulunduğu ve bunların 151'inin şiddet içerdiği açıklandı.

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PKK yandaşları Almanyada 1028 saldırı gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından Berlin'de açıklanan ''2017 Suç İstatistiği Raporunda''  yer alan verilere göre terör örgütü PKK yandaşları Almanya'da bin 28 suç eyleminden sorumlu gösterildi.

Yıllık suç istatistiklerine göre, PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği bin 28 eylemden 151'i şiddet suçu olarak kayıtlara geçti.

Terör örgütü PKK ve yandaşlarının düzenlediği etkinlik sayısı 2016 yılında bin 200 iken geçen yıl bu sayı 745 oldu.

İçişleri Bakanı Seehofer ayrıca yabancı, sol görüşlü gruplar tarafından toplam bin 617 siyasi suç işlendiğini belirtti.

Öte yandan rapora göre Almanya’da 2 milyon 112 bin 715 kişi geçen yıl suça karıştı, işlenen suç sayısı ise yaklaşık 5 milyon 762 bin oldu.

Kaynak: AA

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