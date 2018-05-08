PKK terörü yüzünden Irak’ın Kuzeyinde 350 köy boşaltıldı

Erbil kentinde düzenlenen bir program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Dizayi, "PKK'nın Irak sınır bölgesindeki varlığı nedeniyle 350'den fazla köy boşaltılmış durumda. Her zaman PKK'nın bölgeden çekilmesini istedik." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Irak sınır üzerindeki terör yuvalarına yapılan askeri operasyonlara değinen Dizayi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak içerisinde zaman zaman operasyonlar düzenlediğini kaydetti.

Örgüt kamplarının konuşlandığı bölgelerin oldukça zor coğrafi yapıya sahip olduğunu aktaran Dizayi, Peşmerge'nin orada güçlü bir varlık göstermemesine, PKK'nın da rahat bir şekilde hareket etmesine sebebiyet verdiğini belirtti.

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ise 3 yıl önce yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'de toplamda 515 köyün boşaltılmasına ve harabe olmasına sebebiyet verdiğini duyurmuştu.

O dönem ki açıklamada örgütten dolayı Duhok vilayetinde 304, Erbil'de 177 ve Süleymaniye'de 34 köyün PKK tarafından işgal edildiği bilgisine de yer verilmişti.

"250 bin varil petrolün kontrolü Bağdat'a verildi"

Dizayi, Irak merkezi hükümetiyle aralarında 16 Ekim 2017 tarihinde patlak veren Kerkük olayından sonra IKBY'den ihraç edilen günlük 250 bin varil petrolün ihracatı ve kontrolünün Bağdat'a verildiğini açıkladı.

Dizayi, Irak'ın tüm petrol ihracatının merkezi hükümetin eline verildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Kerkük petrolünün (Türkiye'ye) sevk edilmesi sorunun çözümü noktasında bir süre önce Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Irak Petrol Bakanlığına bir teklif sunmuştuk. Kerkük petrolünün IKBY petrol hattından Ceyhan Limanı'na sevk edilmesini, pazarlama ve satışının da merkezi hükümet yoluyla yapılmasını önermiştik. Konuyla ilgili şu ana kadar birçok temas oldu ancak henüz bir adım atılmadı."

IKBY'nin 25 Eylül 2017 tarihinde gayrimeşru referandum düzenlemesinden sonra, Irak merkezinden meydana gelen ortak güçler Peşmerge'nin 2014 tarihinden bu yana elinde tuttuğu Kerkük gibi tartışmalı bölgelerin tam kontrolünü 16 Ekim 2017 tarihinde sağlamıştı.

Irak merkezinin bu hamlesiyle, IKBY'nin petrol ihracatının yüzde 60'ını oluşturan Kerkük'teki kuyulardan yapılan petrol ihracatı askıya alınmış, Erbil yönetimi gelirinin yarısından fazlasını kaybetmiş ve sadece IKBY'den günlük 250 bin varil petrol ihraç edecek duruma gelmişti.

IKBY, 16 Ekim olayından önce günlük ortalama 550 bin varil petrolü Ceyhan Limanı'na sevk ediyordu.

Kaynak: AA