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Buradasınız : » » 'PKK, Sincar'dan Afrin'e militan gönderiyor' iddiası

'PKK, Sincar'dan Afrin'e militan gönderiyor' iddiası

KDP'nin Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, terör örgütü PKK'nın kendisine bağlı yerel militanları zorla Afrin'e gönderdiğini iddia etti.

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PKK, Sincardan Afrine militan gönderiyor iddiası

Terör örgütü PKK'nın, Musul'un Sincar ilçesinde kendine bağlı Ezidi yerel militanları savaştırmak için Afrin'e gönderdiği iddia edildi.

Mesut Barzani liderliğindeki  KDP'nin Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, "Zeytin Dalı Operasyonu'nun başlamasından sonra, PKK, Şengal'deki (Sincar) birçok militanını zorla, Irak-Suriye sınırı üzerinden Afrin'e gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Örgütün kendi himayesindeki yerel militanları yaş ve cinsiyet gözetmeksizin Afrin'e gönderdiğini dile getiren Kaçak, PKK'nın talimatının tam olarak yerine getirilmesi ve Ezidi militanların kaçışının engellenmesi için Sincar-Duhok yolunun teröristlerce kapatıldığını belirtti.

Kaçak, Afrin'e gitmeye karşı çıkan bir Ezidi militanın terör örgütü tarafından kurşuna dizildiğini, diğer militanların da bu şekilde gözünün korkutulduğunu kaydetti.

Sincar'da Haşdi Şabi ve PKK arasında tam dayanışma olduğunu ileri süren Kaçak, "Haşdi Şabi, PKK'nın militanlarını Afrin'e sevk etme konusunda örgüte kolaylık sağlıyor. Haşdi Şabi'nin buradaki amacı ise Şengal'de yegâne güç olmak." dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: PKK, KDP, kadir kaçak, afrin
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