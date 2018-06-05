  • 05 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.61
    EURO 5.381
  • BIST 98137.85
    ALTIN 191.525
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » PKK, Erbil'de 3 kişiyi kaçırdı

PKK, Erbil'de 3 kişiyi kaçırdı

Terör örgütü PKK, Erbil Ravanduz ilçesine bağlı Verte kasabasında 3 kişiyi kaçırdı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
PKK, Erbilde 3 kişiyi kaçırdı

Verte Kasaba Müdürü Muslih Zırar, yaptığı açıklamada, “Hiçbir gerekçe gösterilmeden PKK, cumartesi günü kasaba sınırları içinde yaşayan 3 kişiyi kaçırdı” dedi.

Kaçırılan kişiler hakkında henüz bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Zırar, söz konusu kaçırılanların serbest bırakılmasını istedi. Zırar, örgütün sürekli olarak bölge halkına sorun yaşattığını dile getirdi.

Zırar, Kaçırılan kişilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör örgütü PKK’ya yönelik yoğun operasyonların olduğu bir döneme denk gelmesinin tesadüf olmadığını aktardı.

Türkiye-Irak sınır bölgelerindeki sorunların tek çözüm yolunun örgütün bölgeden çekilmesi olduğunu vurgulayan Zırar, "çünkü PKK bölge insanın huzurunu bozuyor" dedi.

İsmini açıklamak istemeyen bir kaynak, kaçırılan kişilerin Kürt kökenli "Hızır Dana, Hamadamin Halgurd ve Mahmud Abdullah Ömer" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Verte, Ravanduz, PKK, Erbil
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER