  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Pilot uygulama Arakanlı Müslümanları sevindirdi

Malezya, pilot uygulama kapsamı altında Arakanlı Müslümanlara istihdam sağlanacağını bildirdi.

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Pilot uygulama Arakanlı Müslümanları sevindirdi

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, 1 Mart itibariyle yürürlüğe girecek pilot uygulama ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) mülteci statüsü verdiği Arakanlı Müslümanlara tarım ve imalat sektörlerinde iş verileceğini açıkladı.

Güvenlik ve sağlık kontrollerinin ardından İlk etapta 300 Arakanlı Müslümana iş verileceğini belirten Hamidi, projenin Arakanlı Müslümanların hayatını kolaylaştırabilmek için olduğu söyledi.

Hamidi, projenin  Arakanlı Müslümanlara herhangi bir üçüncü dünya ülkesine gönderilmeden önce kendi yaşamlarını kurmaları için mesleki ve finansal yardım sağlamakta yardımcı olacağını kaydetti.

Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Malezya'ya sığınan Arakanlı Müslümanlar, pilot uygulamanın yürürlüğe girmesiyle ülkede yasal istihdam izni alan ilk mülteci grubu olacak.

Bu arada Arakanlı Müslümanlar dahil Malezya'da yasal kaydı bulunmayan mültecilere çalışma izni verilmeyecek. 

Etiketler: Malezya, pilot uygulama, arakanlı müslümanlar, istihdam
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