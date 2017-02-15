  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Pilot, helikopteri karaya indirdi; şoförlere adres sordu

Kazakistan'da karayoluna inen helikopterin pilotu, tır şoförlerine yerleşim birimlerinin adresini sordu.

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Pilot, helikopteri karaya indirdi; şoförlere adres sordu

Kazakistan'da karayoluna inen helikopterin pilotu, tır şoförlerine yerleşim birimlerinin adresini sordu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, karayoluna inen bakanlığa ait Mi-8 tipi helikopterin, uçuş esnasında navigasyon çeşitlerini geliştirme ve yerleşim birimlerini belirleme tatbikatında olduğu belirtildi.

Açıklamada, kontrolleri yaparak helikopteri güvenli şekilde indiren pilotun, yerleşim birimlerinin adresini öğrendiğini daha sonra da yoluna devam ettiği kaydedildi.

Karayoluna inen helikopterin pilotunun, tır şoförlerine Aktöbe kentinin yolunu sorduğu görüntüler yerel basında geniş yer buldu. AA

Etiketler: Kazakistan, helikopter
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