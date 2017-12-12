Pew araştırma merkezine göre yükselen yıldız Türkiye

Pew araştırma merkezi Türkiye, Lübnan, Tunus, İsrail ve Ürdün’de bir araştırma yaptı. 2017 Küresel Tutum Araştırması'nda ülkelerin ve liderlerinin diğer ülkelerde nasıl bir algıya sahip olduğu değerlendirildi. Ortadoğu’da en etkili ülkeler belirlendi.

Pew’in araştırmasına göre Ortadoğu’da son on yıl içinde etkisini arttıran ve bölge politikalarını domine eden üç ülke var. Bunlar sırasıyla Rusya, Türkiye ve ABD...

Türkiye yükseldi, Mısır düştü

Bölge halkı İran, İsrail ve Suudi Arabistan’ın ise az öneme sahip olduğunu düşünüyor. Sıralanan ülkelerin en az etkili olanı ise bir dönem Ortadoğu siyasetinin önemli ülkesi Mısır.

Dengelerin hızla değiştiği ve Türkiye’nin önemli ve olumlu bir algıya sahip olduğu Ortadoğu’da liderler arasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öne çıkıyor.

En olumlu algıya sahip lider Cumhurbaşkanı Erdoğan

Bölge liderleri arasında en olumlu görünen isim Erdoğan. Ürdün ve Tunus halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sıcak bakıyor. Buradaki destek yüzde 66’ya kadar ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece İsrail’de yüzde 15 seviyesinde düşük bir olumlu algıya sahip. Ülke politikaları dikkate alındığında bu normal hatta. Normalden çok daha iyi bir sonuç.

Diğer liderlerin algısı ise tamamen olumsuz. Erdoğan dışında, başka ülke vatandaşları tarafından sevilen, desteklenen bir lider yok.

Pew’in sonuçları, özellikle Ürdün ve Tunus’taki Erdoğan algısının olumlu yükselişine vurgu yapıyor. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek, Tunus’ta 2014’e göre yüzde 10’luk, Ürdün’de ise 2015’e göre yüzde 7’lik çıkışta.

TRT Haber