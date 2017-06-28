  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.524
    EURO 4.01
  • BIST 99881.79
    ALTIN 141.913
Buradasınız : » » 'Petya' Fransız şirketlerini de vurdu

'Petya' Fransız şirketlerini de vurdu

Paris Başsavcılığı, bazı Fransız şirketlerin de "Petya" veya "Petrwrap" adı verilen virüs yazılımından etkilenmesi üzerine soruşturma açtı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Petya Fransız şirketlerini de vurdu

Paris Başsavcılığı, Fransız şirketlerin, geçen ay 150 ülkeyi etkileyen "WannaCry (Ağlamak İstiyorum)" yazılımıyla aynı yöntemi izleyen ve "Petya" veya "Petrwrap" adı verilen virüs yazılımından etkilenmesi üzerine soruşturma açtı.

Soruşturmanın, "Fransa'daki bilgisayarlara dolandırıcılık amacıyla girilmesi", "bilgisayarların veri işleme sistemlerinin engellenmesi" ve "zorla para alma" gibi konularda açıldığı bildirildi.

Fransa'da demiryolu şirketi SNCF, market zinciri Auchan, inşaat ürünleri şirketi Saint-Gobain ve pek çok küçük şirket dünkü saldırıdan etkilenmişti.

Başlangıçta Ukrayna ve Rusya'yı önemli ölçüde etkileyen siber saldırı Avrupa, ABD ve Avustralya'ya da yayılmıştı.

Saldırıdan etkilenen en önemli merkezlerden biri 1986 yılında nükleer bir felaket yaşanan Ukrayna'nın Çernobil Nükleer Santrali olmuştu.

Geçtiğimiz mayıs ayında “WannaCry” isimli yazılımla düzenlenen uluslararası siber saldırı, Britanya’nın Ulusal Sağlık Sistemi’ni (NHS) felç edip tüm dünyaya hızla yayılarak çok sayıda ülkede on binlerce kişi ve kuruluşu vurmuştu. Saldırı 150 ülkede etkili olmuştu.

Etiketler: Paris, petya, petrwrap, fransa, virüs yazılımı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER