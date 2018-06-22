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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden Viyana'da kritik toplantı

Viyana'da toplantı yapan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri, petrolde üretim kısıtlamalarının kaldırılmasıyla üretimin artmasına yönelik kararlarını açıklayacak.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden Viyanada kritik toplantı

OPEC'in petrol fiyatlarını yakından etkileyecek 174. Olağan Toplantısı'ndan petrol üretimini artırma kararı çıkması bekleniyor.

OPEC Genel Merkezi'ndeki toplantıya, OPEC üyesi 14 ülkenin petrol bakanları katıldı. OPEC'e üye Suudi Arabistan ile üye olmayan Rusya’nın toplam petrol üretimini günde yaklaşık 1 milyon varil artırma konusunda üyeleri ikna etmeye yakın oldukları belirtiliyor.

OPEC ülkeleri ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı üreticiler, yüksek küresel petrol stoklarını azaltmak için bu yılın sonuna kadar üretimi günde yaklaşık 1 milyon 800 bin varil ile sınırlamayı kabul etmişlerdi.

İran, Irak ve Venezuela ise kısıntıların kaldırılmasına karşı olan ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Viyana, petrol, OPEC
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