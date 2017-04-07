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Buradasınız : » » Peskov'dan ABD saldırısına ilişkin açıklama

Peskov'dan ABD saldırısına ilişkin açıklama

Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, "ABD'nin füze saldırısının ardından, Rusya ile ABD'nin Suriye'de doğrudan çatışma riski ciddi bir şekilde arttı." dedi.

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Peskovdan ABD saldırısına ilişkin açıklama

Rusya-24 kanalına konuşan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, kendisine yöneltilen bir soru üzerine saldırı konusunda ABD tarafından önceden bilgi verildiğini belirtti.

Peskov, ABD ile imzalanan hava güvenliği anlaşmasının askıya alınmasının, iki ülkenin Suriye'de doğrudan çatışma riskini artırıp artırmadığına ilişkin soruya, "Füze saldırısının ardından bu risk ciddi bir şekilde arttı." yanıtını verdi.

Dimitriy Peskov ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, son gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün Rusya Güvenlik Konseyini toplayacağını bildirdi. AA 

Etiketler: rusya, Peskov, abd, suriye, saldırı
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