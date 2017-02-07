Peru'da eski devlet başkanına suçlama

Toledo, iş adamı arkadaşı Josef Maiman aracılığıyla ülkedeki bir otoyol projesi için Odebrecht şirketinden 20 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

Maiman ve inşaat şirketinin eski patronu hakkında da soruşturma açılmıştı.

Peru'da 2001-2006 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Toledo'nun 2 gün içinde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Odebrecht inşaat şirketinin Peru'da rüşvet karşılığı aldığı kamu ihalelerine onay verdiği gerekçesiyle cumartesi günü yurt dışındaki Toledo'nun evinde arama yapılmıştı.

Toledo, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Adalet Bakanlığı Hukuk Başmüşaviri Julia Principe, geçen aralık ayında ABD hükümetiyle yaptığı bir ceza indirimi anlaşmasında Peru'da aldığı kamu ihaleleri için 29 milyon dolar rüşvet dağıttığını itiraf eden Odebrecht İnşaat Grubu hakkındaki soruşturma kapsamında, ihalelerde onayı olan üç eski devlet başkanı Alejandro Toledo, Alan Garcia ve Ollanta Humala'nın ifadelerine başvurulacağını açıklamıştı. Principe, ayrıca görevdeki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin de konu hakkında görüşüne başvurabileceklerini belirtmişti.