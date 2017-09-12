  • 12 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.412
    EURO 4.086
  • BIST 109176.42
    ALTIN 145.46
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Peru, Kuzey Kore büyükelçisiyle ipleri kopardı

Peru, Kuzey Kore büyükelçisiyle ipleri kopardı

Peru'nun, Kuzey Kore büyükelçisini istenmeyen adam ilan ettiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Peru, Kuzey Kore büyükelçisiyle ipleri kopardı

Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlali nedeniyle Kuzey Kore'nin Lima Büyükelçisi Kim Hak-chol'un istenmeyen adam ilan edildiği ve ülkeyi terk etmesi için 5 gün süre tanındığı belirtildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı da cuma günü Kuzey Kore'nin Meksiko Büyükelçisi Kin Hyon Gil'i istenmeyen adam ilan etmiş ve ülkeden ayrılmasını istemişti.

Pyongyang yönetiminin 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve altıncı nükleer denemesini yapmasının ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı BMGK'da kabul edilmişti.

Etiketler: Peru, Peru'nun, Kuzey Kore büyükelçisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER