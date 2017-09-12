Peru, Kuzey Kore büyükelçisiyle ipleri kopardı

Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlali nedeniyle Kuzey Kore'nin Lima Büyükelçisi Kim Hak-chol'un istenmeyen adam ilan edildiği ve ülkeyi terk etmesi için 5 gün süre tanındığı belirtildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı da cuma günü Kuzey Kore'nin Meksiko Büyükelçisi Kin Hyon Gil'i istenmeyen adam ilan etmiş ve ülkeden ayrılmasını istemişti.

Pyongyang yönetiminin 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve altıncı nükleer denemesini yapmasının ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı BMGK'da kabul edilmişti.