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Buradasınız : » » Peru eski Devlet Başkanı Kuczynski'ye yurt dışı yasağı

Peru eski Devlet Başkanı Kuczynski'ye yurt dışı yasağı

Dün istifası kabul edilen Peru eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin pasaportuna el konuldu.

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Peru eski Devlet Başkanı Kuczynskiye yurt dışı yasağı

Peru'da görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma başlatılan eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'ye yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Başkenti Lima'da yapılan duruşmada, savcı Hamilton Castro, Kuczynski'nin yurt dışına çıkışının engellenmesini talep etti.

Savcının talebini kabul eden hakim, istifasının dün Kongre'de kabulüyle görevi bırakan Kuczynski'nin pasaportuna 18 aylığına el koydu.

Rüşvet iddiaları

Eski Peru Devlet Başkanı'nın, Brezilya inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Kuczynski'ye ait danışmanlık şirketi Westfield Capital'e, 2004-2007 yıllarında Odebrecht'in öncülük ettiği konsorsiyumdan yaklaşık 800 bin dolar ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Eski Devlet Başkanı, bu ödemelerle ilişkisi olmadığını ileri sürmüştü.

Geçen hafta Kuczynski hakkındaki yasal sürecin başlatılmasını kabul eden Kongre, Kuczynski'nin istifasını dün onaylamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: rüşvet, Peru, pedro pablo kuczynski
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