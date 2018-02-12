Pentagon'un terör örgütü YPG/PKK'ya ayırdığı bütçe 500 milyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Irak ve Suriye’deki eğit-donat programları için, 2018 mali yılı savunma bütçesindeki 64 milyar dolarlık Dış Operasyonlar Fonu'ndan 1 milyar 769 milyon dolar ayırdı.

Bu miktarın 1 milyar 269 milyon dolarının Irak’ta yürütülen eğit-donat programına, kalan 500 milyon dolarlık kısmının ise Suriye’deki eğit-donat programına ayrıldığı tespit edildi.

Belgede, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’la mücadele etmek için 25 bin milis kuvvetinin eğitildiği ve 5 bin milisin de eğitilmekte olduğu ifade edilirken, ayrılan 500 milyon dolarlık bütçenin 393 milyon dolarının silah ve ekipmanlara ayrılacağı kaydedildi.

Yani Pentagon’un bütçesine göre, bu yıl ABD’nin katkılarıyla eğitilen terör örgütü YPG/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) silahlı terörist sayısı 30 bine yaklaşacak.

Ağır silahlar veriyor

Suriye'deki eğit-donat programı kapsamında desteklenen gruplara ayrılan silahlar arasında, tanksavar ve roketatar gibi ağır silahlar dikkat çekiyor.

Silah listesinde 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfek yer alırken, 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da var. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün de terör örgütüne ayrılan ekipmanlar arasında.

Terör örgütü YPG/PKK faydalanıyor

Belgede, silahların verileceği gruplar için “taramadan geçmiş Suriye muhalefeti” ifadesi kullanılsa da, bu silahların büyük bölümünden PKK’nın Suriye kolu YPG’nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri yararlanıyor.

Pentagon’un bütçe belgesinde, bu silahların tedarik edilmemesi durumunda "ABD’nin DEAŞ’la mücadelesinin sekteye uğrayacağı" ve "Suriye’de ortaklık yaptıkları kuvvetler nezdindeki güvenirliğinin zedeleneceği" savunuluyor.

70 milyon dolar arttı

ABD’nin yeni bütçe yılı geçtiğimiz 1 Ekim’de başladı. 15 Kasım’da onaylanan bütçeye göre, Pentagon’un 692 milyar dolar olan 2018 Mali Yılı Bütçesi, geçtiğimiz yılın bütçesinden 74 milyar dolar fazla.

ABD’nin askeri yardımı, terör örgütü DEAŞ’la mücadelenin yoğunlaştığı 2017’de ek bütçelerle 430 milyon doları bulmuştu.

Washington’ın 2016 bütçesine de, DEAŞ’la mücadele ve Suriye'deki krize yanıt vermek için ayrılan 3.5 milyar dolarlık kalem damga vurmuştu.

ABD’nin, eski Başkan Barack Obama'ya Irak ve Suriye'de DEAŞ’a karşı mücadele kampanyasını genişletme yetkisi de tanıyan 2015 yılı savunma bütçesi ise 584 milyar dolardı. DEAŞ’la mücadeleye 5 milyar dolar ayrılmıştı.

ABD açıkça destekliyor

Beyaz Saray, geçen yıl Suriye’de YPG/PKK terör örgütüne Rakka operasyonu kapsamında silah ve ekipman vermesi için Pentagon’u yetkilendirmişti.

YPG/PKK, ABD’nin Suriye’de tedarik ettiği silahları o zamana kadar gayriresmi olarak alsa da Pentagon örgüte silah verdiğini reddediyordu.

Ancak daha sonra Pentagon, ilk kez terör örgütüne hafif silahlar ve askeri araçlar gönderdiğini duyurmuş, DEAŞ'la mücadele kapsamında örgütün desteklenmeye devam edeceğini açıklamıştı.

Türkiye’nin tepkisini çeken bu durum, Ankara-Washington hattında gerilime sebep oluyor.

Kaynak: Pentagon, Anadolu Ajansı