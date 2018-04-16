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Buradasınız : » » Pentagon'dan YPG/PKK'ya silah desteği talebi

Pentagon'dan YPG/PKK'ya silah desteği talebi

Pentagon'un 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de YPG/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep ettiği ortaya çıktı.

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Pentagondan YPG/PKKya silah desteği talebi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel, 22 Aralık 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın canlanmasını önlemek için Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurdu. 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)-CIA programlarıyla "sınır muhafızları" adı altında büyütülen yapıya terör örgütü "Kuzey Ordusu" adını verdi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Ryan Dillon da Suriye’de ağırlıkla (YPG/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "Sınır Güvenlik Gücü" kuracaklarını açıkladı.

Suriye'deki Amerikan varlığını meşrulaştırmak üzere oynanan oyun, kirli işbirliğiyle iyice gün yüzüne çıktı.

Şimdi de Pentagon'un 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de YPG/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep ettiği ortaya çıktı.

Ayrıca Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan YPG/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırdı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ypg, terör örgütü, PKK, Pentagon
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