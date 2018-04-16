Pentagon'dan YPG/PKK'ya silah desteği talebi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel, 22 Aralık 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın canlanmasını önlemek için Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurdu.
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)-CIA programlarıyla "sınır muhafızları" adı altında büyütülen yapıya terör örgütü "Kuzey Ordusu" adını verdi.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Ryan Dillon da Suriye’de ağırlıkla (YPG/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "Sınır Güvenlik Gücü" kuracaklarını açıkladı.
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Suriye'deki Amerikan varlığını meşrulaştırmak üzere oynanan oyun, kirli işbirliğiyle iyice gün yüzüne çıktı.
Şimdi de Pentagon'un 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de YPG/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep ettiği ortaya çıktı.
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Ayrıca Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan YPG/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırdı.
Kaynak: TRT Haber