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Buradasınız : » » Pentagon’dan 'vize misillemesi' açıklaması

Pentagon’dan 'vize misillemesi' açıklaması

Pentagon sözcüsü Manning, "Türkiye ile diplomatik gelişmeler Dışişleri Bakanlığınca aktarılıyor. Türkiye güçlü bir koalisyon ortağı ve yakın bir NATO müttefikimiz.'' dedi.

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Pentagondan vize misillemesi açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Robert Manning, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya alması üzerine çıkan krizin Amerikan ordusunun Türkiye’deki operasyonlarını etkilemediğini bildirdi.

Manning, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınması konusunda Dışişleri Bakanlığının daha detaylı bilgilere sahip olduğunu aktaran Manning, “Türkiye güçlü bir koalisyon ortağı ve yakın bir NATO müttefikimizdir. Bu gelişmelerin oradaki operasyonlarımız ve personelimizi etkilemediğini teyit ediyorum.” şeklinde konuştu.

Manning şöyle devam etti:

“İncirlik’te konuşlu Türk Hava Kuvvetleri unsurları, NATO ve koalisyon kapsamındaki önemli rolünü icra etmeye devam ediyor. İncirlik ve Türkiye’nin diğer üslerden yürütülen DEAŞ karşıtı operasyonlarımız, Türk müttefiklerimizle yakın koordinasyon ve tam desteği ile devam ediyor. Bizim ortak ve ayrı operasyonlarımız da yine yakından koordinasyonla devam edecek.”

Türkiye ile ABD arasında vize restleşmesi 

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün 17/25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmiş ve Topuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı konuya tepki göstermişti. Türk Dışışileri Bakanlığı da Topuz'la ilgili olarak "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı.

Bu gelişmelerin ardından ABD’nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır” açıklaması yapmıştı. 

Etiketler: Pentagon’dan 'vize misillemesi' açıklaması
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