Pentagon’dan sosyal medyadaki Afrin yorumlarına cevap

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, sosyal medyada “isimleri belirtilmeyen ABD yetkililerinin Türkiye’nin Afrin’e operasyon düzenlemesinin Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri kaosa sürükleyeceği ve bölgesel çatışmalara yol açacağını ifade ettiğine" ilişkin yorumları AA muhabirine değerlendirdi.

Pahon, "Bu konuda bir değerlendirme yapmayacağım çünkü bu çok uç bir çıkış." ifadesini kullandı.

Türk-Amerikan ilişkilerinde işlerin bu şekilde yürümediğini ifade eden sözcü, "Tek bir adım tipik olarak kaos veya çöküşe neden olmaz. Biz müttefikimiz Türkiye ile düzenli temas halindeyiz." diye konuştu.

Pahon şöyle devam etti:

"Bunları konuşuyoruz. Müttefik olmak da budur. Müttefikler aynı kanaatte olmayabilir ama birlikte çalışmaya isteklidirler. Afrin özelinde ise, orada bizimkiler (askerler) yok dolayısıyla bizi doğrudan etkilemiyor. Evet herkesi ana hedefimiz olan DEAŞ’ın yenilmesine odaklandığını görmek isteriz.”

Türkiye ile Rusya arasında Rus kuvvetlerinin Afrin’den çekilmesi yönünde varılan mutabakat ile ilgili bir soruya ise Pahon, konusunun Türkiye ile Rusya arasında olan bir mutabakat olduğunu ABD’nin buna dahil olmadığını kaydetti.

Pentagon daha önce de ABD’nin Afrin’deki PYD/PKK unsurlarını DEAŞ karşıtı operasyonların bir parçası olarak görmediklerini dolayısıyla Afrin ile ilgili işlerinin olmadığını ifade etmişti.

Kaynak:AA