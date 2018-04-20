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Buradasınız : » » Pentagon'dan S-400 açıklaması: Türkler stratejik çıkarları konusunda kendi karar verecek

Pentagon'dan S-400 açıklaması: Türkler stratejik çıkarları konusunda kendi karar verecek

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, "Türkler en iyi stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek. Bunu belirleyecek olan Ankara" dedi.

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Pentagondan S-400 açıklaması: Türkler stratejik çıkarları konusunda kendi karar verecek

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in "Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği" yönündeki tehditkar açıklamasının ardından, ABD Savunma Bakanlığı bu konuda daha sağduyulu bir yaklaşım sergiledi.

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Bakanlık Sözcüsü Dana White, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Bu füze sistemlerinin uyumsuzluğu konusunda Türklerle konuşmaktayız. Sonuçta, Türkler en iyi stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek. Bunu belirleyecek olan Ankara" dedi. White, "Türkiye'yi böyle bir alımdan vazgeçirme çabaları sürüyor mu?" sorusunu da "Bu füze sisteminin NATO sistemi ile uyuşmazlığı konusundaki endişelerimizle ilgili Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürmekteyiz" diye yanıtladı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Pentagon, S-400
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