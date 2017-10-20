Pentagon'dan 'Rakka'daki postere' açıklama

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Frank McKenzie ile Pentagon’da basın toplantısı düzenledi.

White, Rakka’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterinin asılıp Rakka’nın kurtarılmasını terörist başına adanmasına yönelik soruyu, “Biz orada SDG ile çalışıyoruz. DEAŞ ile mücadelelerini destekledik. Bizim tek bağlılığımız DEAŞ'a karşı mücadeleyedir ve bunu yapmaya devam edeceğiz.” diye yanıtladı.

DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka, 4 aylık bir operasyonla PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından ABD’nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı. Terör örgütü PKK, Rakka meydanında PKK elebaşı Öcalan’ın posterini asmış, kentin alınmasını da Öcalan’a adamıştı.

Kaynak: AA