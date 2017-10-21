Pentagon'dan Rakka'daki görüntülere ilişkin açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, "PKK, 1997 yılından bu yana ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır ve PKK'yı bölgede istikrarsızlaştırıcı bir aktör olarak görüyoruz. PKK lideri ve kurucusu Abdullah Öcalan'ın posterinin Rakka'nın kurtuluşunda açılmasını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi desteklemeye devam ediyoruz"

Galloway, "ABD, NATO müttefiki Türkiye'yi onlarca yıldır PKK'ya karşı verdiği mücadelesinde desteklemeye devam etmektedir ve bu çatışmada Türkiye'nin verdiği kurbanların farkındadır." değerlendirmesinde de bulundu.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon'ın konuya ilişkin açıklamasında kullandığı ifadeleri yineleyen Galloway, "Koalisyon, Rakka'daki kutlamaların ve Öcalan sembollerinin sergilendiğinin farkındadır. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) liderliği, bu (sembollerin) sergilenmesini tasdik etmemiştir. Dahası, koalisyon, Suriye'de DEAŞ'ı yenmeye odaklanmamız gereken bir dönemde bu ayrımcı sembol ve imgeleri onaylamamaktadır." bilgisini paylaştı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, sabah saatlerinde Rakka'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sergilenmesini onaylamadıklarını bildirmişti.

Dünkü açıklamada cevap verilmemişti

Pentagon Sözcüsü Dana White, dünkü basın toplantısında, PYD/PKK’nın Rakka’da PKK elebaşı Öcalan’ın posterini asıp Rakka’nın kurtarılmasını terörist başına adamasına yönelik soruya yanıt vermekten kaçınarak, “SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. Onları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz.” ifadesini kullanmıştı.

DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyonla SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD tarafından ABD’nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG mensupları, Rakka meydanında PKK elebaşı Öcalan’ın posterini asmış, meydandaki törende konuşma yapan bir YPG militanı ise Rakka’nın alınmasını Öcalan’a adamıştı.

Kaynak: AA