  • 26 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.684
    EURO 5.483
  • BIST 94008.29
    ALTIN 190.525
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Pentagon'dan Münbiç açıklaması

Pentagon'dan Münbiç açıklaması

Pentagon Sözcüsü Rankine-Galloway, Münbiç'te Türk-Amerikan ortak devriyelerinin ne zaman başlayacağına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Pentagondan Münbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türk ve Amerikan savunma yetkililerinin "Münbiç yol haritasının uygulanmasını" görüşmek üzere 22-23 Haziran tarihlerinde Ankara'da bir araya geldiğini söyledi.

Söz konusu toplantılarda yetkililerin Münbiç yol haritasının ikinci aşamasına odaklandıklarını vurgulayaran Rankine-Galloway, "Geçtiğimiz hafta sonu yapılan toplantılar 4 Haziran'da üzerinde mutabık kalınan Münbiç yol haritasının uygulanması için Türkiye ile ABD savunma yetkilileri arasında devam eden diyaloğun ve Münbiç yakınlarında güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik vaadimizin bir parçasıydı. Ek olarak yapacağımız yeni bir duyuru yok." dedi.

Münbiç'te Türk-Amerikan ortak devriyelerin ne zaman başlayacağı sorusuna Rankine-Galloway, "Bu konuda görüşmeler devam ediyor." yanıtını verdi.
Koordineli bağımsız devriyeler devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Haziran'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmiş ve iki bakan Münbiç'te üç aşamalı bir yol haritası konusunda mutabık kalmıştı.

Münbiç yol haritası, YPG/PKK unsurlarının Münbiç'ten çıkarılmasını, örgüt ile ilişkili kişilerin yerel meclis ve konseylerden çıkarılmasını öngörüyor.

İki ülkenin üzerinde mutabakata vardığı yol haritasında ayrıca, Türk-Amerikan kuvvetlerinin önce Münbiç yakınlarında bağımsız koordineli devriyeler, daha sonra ise ilçede ortak devriyeler düzenlemesini öngörüyor.

Genelkurmay Başkanlığı, dün iki ülke silahlı kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta dördüncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, Pentagon, munbic, tsk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER