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Pentagon’dan Kerkük açıklaması

Pentagon, Kerkük’te yükselen tansiyon ile ilgili taraflara gerginliği artıran adımlardan kaçınma çağrısı yaparken, Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olunduğu kaydedildi.

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Pentagondan Kerkük açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kerkük’te yükselen tansiyon ile ilgili taraflara gerginliği artıran adımlardan kaçınma çağrısı yaparken, Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olunduğu kaydedildi.

Pentagon Orta Doğu masası sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, "Tüm taraflara gerginliği artıran adımlardan uzak durması çağrısında bulunuyoruz. Hangi taraf olursa olsun şiddet kullanımına karşıyız. DEAŞ ile mücadeleden alıkoyacak ve Irak’ın istikrarının altını oyacak istikrar bozucu adımlara karşı uyarıyoruz.”

Irak anayasasını işaret ediyor

ABD’nin, Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu kaydeden Binbaşı Galloway, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin talihsiz tek taraflı referandum kararına rağmen devam eden tansiyonu düşürmek ve uzun süredir söz konusu olan sorunların Irak anayasası çerçevesinde çözülmesi için en iyi seçenek diyalogdur." dedi.

ABD’nin DEAŞ ile mücadeleye odaklandığını ifade eden Binbaşı Galloway, tüm bölge aktörlerine de DEAŞ ile mücadeleye odaklanması çağrısında bulundu.

Etiketler: Pentagon, Kerkük, Irak, ıkby referandum
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