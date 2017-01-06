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Pentagon’dan İncirlik üssü açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cook, "ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun İncirlik’i kullanmasından dolayı minnettarız ve bunun devam etmesini umuyoruz.” dedi.

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Pentagondan İncirlik üssü açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, “ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun İncirlik’i kullanmasından dolayı minnettarız ve bunun devam etmesini umuyoruz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın "ABD’nin İncirlik’i kullanıp Türkiye’nin El Bab operasyonlarına destek vermemesinin düşündürücü olduğu" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Cook, “İncirlik’in ne kadar önemli olduğunu ve koalisyonun bundan ne kadar minnettar olduğunu dün Albay Dorrian’dan işittiniz. Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Türk yetkililerin İncirlik ile ilgili sözleri konusunda Savunma Bakanı Ash Carter’in mevkidaşı ile görüşüp görüşmediği sorusuna Cook, şu cevabı verdi:

“Türklerle özel görüşmelerimiz devam ediyor. Türklerle her yaptığımız özel görüşmenin detayına girmeyeceğim ama biz İncirlik'ten operasyon yapmaya devam ediyoruz ve tekrar söyleyeyim ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun İncirlik’i kullanmasından dolayı minnettarız ve bunun devam etmesini umuyoruz.”

"DEAŞ hala bizim odağımız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Münbiç ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Cook, açık cevap vermekten kaçınırken “Koalisyon ve ABD, DEAŞ’a odaklanmaya devam ediyor.” dedi.

Etiketler: peter cook, Pentagon, İncirlik Üssü, incirlik, DEAŞ, abd
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