Pentagon'dan hava saldırısı açıklaması

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, "Ancak durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve Suriye ile başka yerlerde kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Amerikalı bir üst düzey yetkili ise, ABD'nin Suriye hükümetine ait askeri üsse herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini söyledi.

Suriye medyası, Humus şehrinde bulunan T-4 hava üssünün yakınında patlamalar olduğunu duyurdu.

Görgü tanıkları İran güçleri tarafından kullanılan T4 hava üssüne 20’den fazla füze isabet ettiğini söylüyor. Üs, Suriye'nin ana gaz alanlarının bulunduğu stratejik bir bölgede bulunuyor.

İsrail mi vurdu?

ABD’den gelen bu açıklama sonrası gözler daha önce de bir dizi saldırı gerçekleştirerek Suriye üslerini ve tesislerini hedef alan İsrail’e çevrildi. Ancak Tel Aviv’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. İsrail'in devlet yetkilileri kendilerine yöneltilen soruları cevaplamayı reddetti.

İsrail geçtiğimiz yıl, kimyasal silah ve füze üretildiğini iddia ettiği bir tesise hava harekatı yapmıştı.

Kaynak: Reuters, AFP