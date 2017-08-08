Pentagon'dan 'Haşdi Şabi'yi vurduğu' iddialarına ret

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Koalisyon güçlerinin İran destekli Haşdi Şabi milislerini top atışlarıyla vurduğu iddialarını yalanladı.

Pentagon'da Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) masası sözcülerinden Eric Pahon, yaptığı açıklamada, "Koalisyonun, Haşdi Şabi birliklerini vurduğunu iddia eden haberler tamamen asılsızdır. İddia edilen saldırının gerçekleştiği zamanda koalisyonun o bölgede herhangi bir operasyonu söz konusu olmadı." dedi.

Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Ketaib Seyid Şuheda'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD güçleri, Irak-Suriye hattında yer alan birliklerimizi şiddetli top atışlarıyla vurdu." ifadesi kullanılmıştı.

Dün sabah Irak'ın batısında yer alan Ekaşat bölgesinin karşısındaki Suriye toprakları içinde meydana geldiği kaydedilen saldırıda, 36 kişinin öldüğü, 80 kişinin de yaralandığı iddia edilmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda elinde tuttuğu Irak-Suriye sınırının bir kısmı Haşdi Şabi milislerinin denetiminde bulunuyor.

İbadi'den konuya ilişkin açıklama

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, kendilerinin onayı olmadan uluslararası koalisyon güçlerinin ülke sınırları içerisinde herhangi bir hava saldırısı düzenleyemeyeceğini söyledi.

İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında ABD'nin İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi milislerine hava saldırısı düzenlediği iddiası hakkında açıklamalarda bulundu.

Başbakan İbadi, ülke sınırları içerisindeki uluslararası koalisyon güçlerinin operasyon yetkilerine değinerek, "Uluslararası koalisyon güçleri, Irak hükümetinin onayı olmadan hava saldırısı düzenleyemez." dedi.

İbadi, ülke sınırları dahilinde, güvenlik güçleri için herhangi bir kırmızı noktalarının ise olmadığını vurguladı.

Pentagon'da Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) masası sözcülerinden Eric Pahon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koalisyonun, Haşdi Şabi birliklerini vurduğunu iddia eden haberler tamamen asılsızdır. İddia edilen saldırının gerçekleştiği zamanda koalisyonun o bölgede herhangi bir operasyonu söz konusu olmadı." demişti.

Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Ketaib Seyyid Şuheda'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD güçleri, Irak-Suriye hattında yer alan birliklerimizi şiddetli top atışlarıyla vurdu." denilmişti.