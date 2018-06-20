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Pentagon’dan F-35 açıklaması: Perşembe günü teslim ediyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Senatosu'nun kararına rağmen 2 adet F-35 savaş uçağının yarın Türkiye’ye teslim edileceğini açıkladı.

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Pentagondan F-35 açıklaması: Perşembe günü teslim ediyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Mike Andrews, "Lockheed Martin, 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth'da Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne geçecek. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı ve yakında uçuş eğitimlerine başlayacaklar" dedi. 

Teslim edilecek iki uçak, Türk pilotların eğitimi için 2019 yılına kadar ABD'de kalacak. ABD Senatosu'nun aldığı kararın yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. 

F-35 programına 12 ülke katılıyor. Uçağın gelişimine katılan 9 ortak ülke arasında Kanada, Danimarka ve Türkiye dışındaki tüm ülkeler F-35 uçağının teslimatlarını almaya başladı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Pentagon, f35, abd
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