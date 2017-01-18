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Buradasınız : » » Pentagon'dan 'El Bab' açıklaması

Pentagon'dan 'El Bab' açıklaması

DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Dorrian, koalisyonun El Bab yakınlarında keşif uçuşları ve terör örgütü DEAŞ'a karşı hava saldırısı düzenlemeye başladığını bildirdi.

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Pentagondan El Bab açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Bağdat'tan telekonferans yöntemiyle bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarla ilgili soruları yanıtladı.

Koalisyonun Suriye'de Türkiye ile günlük koordinasyon ve görüşmeleri sürdürdüğünü belirten Dorrian, "Son zamanlarda Türkiye'ye ve El Bab yakınlarında destekledikleri kuvvetlere destek amaçlı birçok keşif uçuşu yaptık. El Bab civarındaki hedeflere hava saldırısı da yapmaya başladık. Bu saldırılar kente yakın düşman kuvvetlerinin ön hattına yakın unsurlarını yok etti." dedi.

Albay Dorrian, koalisyonun DEAŞ'a karşı Türkiye ile mümkün olduğunca fazla cephede beraber çalışmaya, Türk ve Amerikan askeri yetkililerinin ortak merkezlerden koordinasyon sağlamaya devam edeceğini aktardı. AA

Etiketler: abd, DEAŞ, türkiye, El Bab
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