Pentagon'dan Doğu Guta açıklaması: Bazı önlemler alacağız

Esed rejiminin Suriye'nin Doğu Guta bölgesine sivillere yönelik katliamı devam ederken ABD'den açıklama geldi.

Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning, ABD Dışişleri Bakanlığının Suriye iç savaşına yönelik BM öncülüğündeki çabaları destekleyeceğini söyledi.

"Çatışma çözülmeli"

Manning, uzayan saldırı ve çatışmaların Suriye halkının acılarını artırdığını ve ABD'nin söz konusu çatışmanın siyasi bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu söyledi.

Pentagon'un ateşkesi askeri olarak nasıl destekleyeceğine ilişkin soru üzerine Manning, "Bu siyasi sonuçları elde edecek şekilde destekleyeceğiz." dedi.

"Şu anda bahsedemeyeceğim bazı önlemler alacağız"

Manning, Pentagon'un "ateşkesi icra etmek konusunda veya ateşkes ihlalleri konusunda askeri olarak ne yapacağını" sorması üzerine ise şöyle konuştu:

"Bu ihlalleri elbette ki kınayacağız ve şu anda bahsedemeyeceğim bazı önlemler alacağız ama yine ifade ediyorum, bizim desteğimiz diplomatik bir çözüme yönelik çabalardır."

"Savunma Bakanlığının bir rolü yok"

Toplantıda söz alan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) masasında görevli Binbaşı Adrian Rankine-Galloway de "Savunma Bakanlığının ateşkes ihlallerini ve Suriye'deki çatışmasızlık bölgelerinde olup bitenleri izlemede bir rolü yok." dedi.

Esed-YPG/PKK işbirliğinden habersizler

Esed yanlısı milisler ile YPG/PKK arasında Afrin'le ilgili kirli terör pazarlığı geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

Manning, SDG ismini kullanan YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki görüşmelerden haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya cevap verirken bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Her seferinde tekrar edilen "Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz" açıklaması

Türkiye ile ABD arasında Münbiç konusunda devam eden görüşmelere yönelik bir soru üzerine ise Manning, Türkiye'nin sınırları içinde "aktif isyanın" bulunduğu tek NATO ülkesi olduğunu ve ABD'nin Türkiye'nin bu konudaki kaygılarını anladığını söyledi.

"Gerginliği düşürmeye yönelik görüşmeler var"

Türkiye ile ABD'nin Münbiç'te ortak devriye operasyonları yapmasına ilişkin herhangi bir gelişmenin olup olmadığına yönelik soruya ise Binbaşı Rankine-Galloway cevap verdi.

Rankine-Galloway, "Bu konuda herhangi bir detay veremem. Türkiye ile ABD arasında devam eden ve Afrin'deki gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik görüşmeler var." dedi.

Kaynak: AA