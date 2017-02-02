  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Pentagon vize yasağından muaf olacaklar için liste hazırlığında

Pentagon, yedi ülkede durumu muafiyete uygun olanların listesini hazırlıyor.

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Pentagon vize yasağından muaf olacaklar için liste hazırlığında

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), başta Irak olmak üzere ABD Başkanı Donald Trump’ın vize kısıtlaması ve ülkeye giriş yasağı uyguladığı ülkelerde Amerikan operasyonlarına destek veren kişilerin "Özel Göçmen" vizesine tabi tutularak ülkeye girişlerinin kolaylaştırılacağını açıkladı.

Beyaz Saray’ın hafta sonu Savunma Bakanlığına Irak özelinde söz konusu kişilerin listelerinin hazırlanmasını talep ettiğini hatırlatan Pentagon sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, talebin yapılan yardım ekseninde kategorize edildiğini söyledi.

Davis, bu kolaylıktan yararlanabilecek kişi sayısı konusunda bir rakam vermekten kaçınırken, istenilen değerlendirmenin aynı şekilde Trump’ın vize kısıtlaması listesinde yer alan Yemen, Sudan, Suriye, Libya ve Somali'yi de kapsayacak şekilde yapıldığını aktardı.

Pentagonun bu konunun her aşamasında Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlığı ile çalışacağını aktaran Davis, şunları kaydetti:

"ABD hükümetinin Iraklı özel göçmen vizesi sahiplerinin ülkeye girişine izin vermesinden memnuniyet duyduk. Amerikan elçilik ve konsoloslukları durumu özel göçmen vizesi almaya uygun olan kişilere bu vizeyi vermeye devam edecektir.”

Sözcü, ABD operasyonlarına yardım eden şahısların ailelerinin de bu muafiyetten faydalanıp faydalanmayacağını değerlendirdiklerini ifade etti. AA

Etiketler: Pentagon, beyaz saray, ABD Savunma Bakanlığı, abd başkanı donald trump
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