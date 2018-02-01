  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.736
    EURO 4.671
  • BIST 119044.38
    ALTIN 161.619
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz

Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz

Pentagon, PYD/PKK'nın Kilis'e yönelik roket saldırısına ilişkin, "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Pentagon: Türkiyeye yönelik her saldırıyı kınıyoruz

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YPG’nin Afrin’den Türkiye’nin Kilis iline yönelik roket saldırılarında birçok sivilin öldüğü onlarca sivilin de yaralandığını hatırlatması üzerine Korgeneral McKenzie şöyle konuştu:

“Türkiye’ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz. Bu spesifik saldırı ile ilgili bilgim yok ancak PKK’nın Türkiye’ye yönelik saldırılarını elbetteki kınıyoruz ve bu tehdidin etkisini minimize etmek üzere Türkiye ile çalışıyoruz.”

“Bu silahlar DEAŞ ile operasyon bittiğinde toplanacak"

PYD/PKK’nın paravanı SDG’ya verilen ağır silahların toplatılacağının söylendiğini hatırlatarak “Bu silahların toplama işlemi başladı mı bu konuda ne aşamadasınız?” sorusuna ise McKenize “Bu silahlar DEAŞ ile operasyon bittiğinde toplanacak - ki biliyorsunuz DEAŞ'a karşı operasyonlar Fırat Vadisinde devam ediyor, bu ekipmanlar orada SDG tarafından iyi amaçlarla kullanılıyor” şeklinde konuştu.

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla PYD/PKK'nın paravanı SDG'ye ağır silah ve ekipmanları Rakka operasyonu kapsamında verdiğini, bu operasyonu tamamlandıktan sonra ağır silahların ve ABD personeli tarafından kullanılan ağır ekipmanların toplatılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: roket saldırısı, PYD/PKK, Pentagon, Kilis
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER