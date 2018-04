Pentagon: Trump'ın tweetlerini Beyaz Saray'a sorun

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Eric Pahon yaptığı açıklamada, "Bakanlık gelecekteki olası askeri eylemler hakkında yorum yapmıyor. Trump'ın tweetini Beyaz Saray'a sormanızı tavsiye ediyoruz." dedi.

Pahon ayrıca, "Başkan 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, Suriye rejiminin 7 Nisan'da Duma'daki masum sivillere karşı kimyasal silah saldırısının korkunç olduğunu belirtti ve uluslararası toplumdan derhal müdahale edilmesini istedi" dedi.

Trump'ın Rusya'ya füze mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve "akıllı" füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla partner olmamalıydın" mesajı gönderdi.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!