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Pentagon: Trump'ın tweetlerini Beyaz Saray'a sorun

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın Twitter'daki füze açıklamasının ardından gelecekteki olası askeri operasyonlarla ilgili yorum yapmayacağını belirtti.

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Pentagon: Trumpın tweetlerini Beyaz Saraya sorun

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Eric Pahon yaptığı açıklamada, "Bakanlık gelecekteki olası askeri eylemler hakkında yorum yapmıyor. Trump'ın tweetini Beyaz Saray'a sormanızı tavsiye ediyoruz." dedi.

Pahon ayrıca, "Başkan 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, Suriye rejiminin 7 Nisan'da Duma'daki masum sivillere karşı kimyasal silah saldırısının korkunç olduğunu belirtti ve uluslararası toplumdan derhal müdahale edilmesini istedi" dedi.

Trump'ın Rusya'ya füze mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya hazırlıklı ol, füzeler gelecek. Hepsi iyi, yeni ve "akıllı" füzeler. Kendi insanlarını gazla öldüren ve bununla eğlenen bir hayvanla partner olmamalıydın" mesajı gönderdi.

 

 

Rusya: "Akıllı füzeler teröristlere doğru uçmalıdır"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump'ın attığı tweet hakkında, "Akıllı füzeler teröristlere doğru uçmalıdır, meşru hükümete değil" dedi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, Pentagon, beyaz saray
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