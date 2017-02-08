Pentagon Trump Tower'dan ofis kiralayacak

Washington Post gazetesinde yer alan ve Pentagon sözcülerinden Albay J.B. Brindle'a dayandırılan açıklamada, Pentagon'un New York'taki Trump Tower'da yer kiralamak istediği belirtildi.

Brindle, Pentagon'un, 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayan ve başkent Washington'daki Beyaz Saray'a taşınan Başkan Trump'ın zaman zaman kalacağı New York Trump Tower'daki evine yakın olmak istediğini ve bunun için resmi adımları atmaya hazırlandığını kaydetti.

Donald Trump'a destek olacak Pentagon ekibi ve diğer resmi işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bu adımın atıldığını ifade eden J.B. Brindle, kısa zaman içinde Trump Tower'daki ofisin hazırlanacağını belirtti.

Trump'ın yaklaşık 30 yıldır yaşadığı New York Trump Tower'da büyüklüğü bin 200 ile bin 300 metrekare arasında değişen bir katın yıllık kirasının 1,5 milyon dolar civarında olduğu ifade ediliyor.

Askeri yetkililer, Pentagon'un Trump Tower'da ofis kiralamasının bir gereklilik olduğunu, örneğin "nükleer futbol topu" olarak nitelendirilen ve ABD Başkanının erişim yetkisi olan nükleer silah kodlarının içinde olduğu çantanın Donald Trump'a yakın olması gerektiğini vurguluyor.