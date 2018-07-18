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Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız

ABD Savunma Bakanlığı kaynakları, Bakan Mattis'in Rus mevkidaşı Şoygu ile görüşme ihtimaline soğuk bakmadığını söyledi.

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Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız

Express'in ABD Savunma Bakanlığı'ndan iki kaynağa dayandırılan haberine göre, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşme için kapılarının açık olduğunu söyledi.

Haberde, iki bakanlık arasında 2015 yılından beri herhangi bir görüşme yapılmadığına dikkat çekildi.

Rusya'dan yeşil ışık 

Rusya Savunma Bakanlığı Resmi Temsilcisi İgor Konaşenkov da, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vardıkları anlaşmayı yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

"Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Helsinki’de zirve sırasında varılan uluslararası güvenlik alanındaki anlaşmaların gerçekleştirilmesine hazır. Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay ve diğer var olan iletişim kanalları hattından, Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri'nin geçerliliğinin uzatılması, Suriye’deki işbirliği ve diğer askeri güvenliğin sağlanmasının aktüel konularını görüşmek için Amerikalı meslektaşlar ile temasları başlatmaya hazır."

Kaynak: DHA

Etiketler: sergey şoygu, rusya, Pentagon, Jim Mattis
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