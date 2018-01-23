Pentagon: PYD/YPG unsurları Afrin'e giderse desteğimizi kaybeder

Pentagon Suriye'nin kuzeydoğusundaki PYD/YPG unsurlarının Afrin'e hareket etmesi durumunda ABD'nin desteğini kaybedeceğini açıkladı.
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