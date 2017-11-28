  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Pentagon: PKK/PYD'ye verdiğimiz ağır silahları geri toplama niyetindeyiz

ABD Savunma Bakanlığı, PKK/PYD’ye verdikleri büyük araçlar ve ağır silahları geri toplama niyetinde olduğunu açıkladı.

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Pentagon: PKK/PYDye verdiğimiz ağır silahları geri toplama niyetindeyiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dünkü basın toplantısında Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning’e bazı gazetecilerce sorulan sorulara bugün yazılı cevap verdi.

Bir gazetecinin "PKK/PYD’ye dağıtılan silahların toplanması aşaması olacak mı?" şeklindeki sorusunu Pentagon, "Niyetimiz spesifik tehditler ortadan kaldırıldıktan sonra büyük araçlar ve ağır veya personelce kullanılan silahların toplanmasıdır." şeklinde yanıtladı.

Açıklamada ayrıca ABD askerlerinin de sahada silahların kullanımını izlediğini ve ABD’nin destek verdiği kuvvetlerin ABD desteğinin ön koşulu olan Cenevre Konvansiyonu ve Silahlı Çatışma Kanunlarına riayet etmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

"Bakan’ın (Jim Mattis) dediği gibi Cenevre görüşmelerini desteklemek için mi SDG’ye (PKK/PYD) silah veriyorsunuz?” şeklindeki bir soruya ise Pentagon yetkilileri, DEAŞ ile mücadelenin devam ettiğini ve DEAŞ’a kalıcı bir yenilgi için yapılması gerekenlerin bulunduğunu öne sürerek ABD’nin PKK/PYD'ye destek vermeye devam edeceğini yineledi.

Açıklamada desteğin detayları paylaşılmazken, PKK/PYD’ye verilen desteğin gözden geçirildiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: PYD, PKK, Pentagon, ABD Savunma Bakanlığı
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