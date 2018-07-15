  • 16 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.862
    EURO 5.688
  • BIST 89897.67
    ALTIN 193.991
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Pensilvanya'da FETÖ'nün terör kampı görüntülendi

Pensilvanya'da FETÖ'nün terör kampı görüntülendi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı, ABD Pensilvanya'da bulunan terör kampı havadan görüntülendi. Elebaşı Gülen, uçakların arkasına asılan pankartlarla da protesto edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Pensilvanyada FETÖnün terör kampı görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'inci yıldönümünde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD Pensilvanya'daki terör kampı havadan görüntülendi.


 

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komistesi ve ABD Ahıska Konseyi'nin organize ettiği protesto gösterilerinde kullanılan uçaklardan birine binen TRT Haber ekipleri elebaşı Gülen'in terör kampını havadan canlı yayınla ekranlara aktardı.


 

FETÖ elabaşı Gülen havadan da protesto edildi. İngilizce mesajlar yazılı uçaklar hem çiftliğin üzerinde hem de çevre semtlerde dolaştırılarak Amerikalıların da FETÖ elebaşı Gülen'i tanıması amaçlandı.

Pankartlarda İngilizce "Gülen 251 masum insanın canına kastettiği için aranıyor." ile "Gülen 15 Temmuz’u organize etti.” ve "Gülen’i iade et, suçunu itiraf etti" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Türk toplumundan bir grup da FETÖ elebaşı Gülen'in çiftliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER