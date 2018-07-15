Pensilvanya'da FETÖ'nün terör kampı görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'inci yıldönümünde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD Pensilvanya'daki terör kampı havadan görüntülendi.

TRT Haber FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını havadan görüntüledi. https://t.co/JJHNhSic0n — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Temmuz 2018

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komistesi ve ABD Ahıska Konseyi'nin organize ettiği protesto gösterilerinde kullanılan uçaklardan birine binen TRT Haber ekipleri elebaşı Gülen'in terör kampını havadan canlı yayınla ekranlara aktardı.

FETÖ'nün Pensilvanya'daki kampı @trthaber özel yayınında havadan görüntüleniyor. https://t.co/p48iqLBKAn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Temmuz 2018

FETÖ elabaşı Gülen havadan da protesto edildi. İngilizce mesajlar yazılı uçaklar hem çiftliğin üzerinde hem de çevre semtlerde dolaştırılarak Amerikalıların da FETÖ elebaşı Gülen'i tanıması amaçlandı.

Pankartlarda İngilizce "Gülen 251 masum insanın canına kastettiği için aranıyor." ile "Gülen 15 Temmuz’u organize etti.” ve "Gülen’i iade et, suçunu itiraf etti" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Türk toplumundan bir grup da FETÖ elebaşı Gülen'in çiftliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Kaynak: TRT Haber