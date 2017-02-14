Pen'in söylemleri Avrupa'da tedirginlik yarattı

Fransa'da nisan, mayıs ve haziran aylarında yeni yönetim belirlenecek. Önce 2 turlu seçimle 23 Nisan ve 7 Mayıs’ta cumhurbaşkanı belirlenecek, ardından 11 ve 18 Haziran’da yapılacak genel seçimlerle milletvekilleri seçilecek.

Fransız aşırı sağının önde gelen adayı Ulusal Cephe Lideri Marine Le Pen, AB karşıtı söylemleriyle Avrupa'da yeni belirsizliğin nedeni haline geldi.

Avusturya, Belçika, Hollanda, İtalya gibi ülkelerde yükselen aşırı sağ ve İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılma kararının yanında Le Pen öncülüğündeki Fransız aşırı sağı da Avrupa'da dikkati çekmeye başladı.

"Partinin ilerleyişini olumsuz etkiliyor"

Konuya ilişkin olarak soruları yanıtlayan IHS Markit Uzman Danışmanı Brian Lawson, Fransa'nın avroyu kullanmayı bırakması durumunda avronun ayakta kalma olasılığının düşük hale geleceğini belirtti.

"Avantaj Macron'da "

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding ise Fransa'da bu yıl gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerini Le Pen'in kazanabileceği gibi bir riskin olduğunu dile getirdi.

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un ailesi hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle bağımsız aday Emanuel Macron için tahminlerin yükseldiğine ve avantajın Macron'a geçtiğini dikkati çeken Schmieding, Macron'un 2. turda Le Pen'e üstünlük sağlayabileceğini belirtti.