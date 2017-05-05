Pembe protezle okulda ilk gün

Pembe protezini taktı... Okulun yolunu tuttu. İngiltere'de, protez bacağıyla ilk kez okula giden Anu'ya arkadaşlarının gösterdiği sıcacık karşılama, izleyenleri duygulandırdı.
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