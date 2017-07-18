PEGIDA mensuplarından camiye ırkçı saldırı

Hollanda'da, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi mensubu bir grup, Veghel kentinde yapımı süren Selimiye Camisi'nin giriş kapısına İslamofobik ve ırkçı ifadelerin bulunduğu yazı astı.

Eylemi üstlenen PEGIDA, Hollanda Diyanet Vakfına bağlı camiye astığı, "Bu caminin yapılışı tarafımızdan engellenmiştir. İslam'ın bizim ülkemizde yeri yoktur. Bu iş daha burada bitmedi." ifadelerinin yer aldığı yazının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Selimiye Camisi Dış İlişkiler Sorumlusu Mehmet İmamoğlu, PEGIDA taraftarlarının ilk defa bu bölgede böyle bir eylem yaptığını ve asılan yazıya anlam veremediklerini söyledi.

İmamoğlu, başlangıçta duyurmadıkları olayın, PEGIDA'nın üstlenmesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine cemaat arasında yayıldığını bildirdi.

Veghel'de yaşayan 2 bin Türk'ün Hollandalılar ile aralarının iyi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Caminin inşaatı başlamadan önce camiyi istemeyen bir grup mahalle sakini bu işi mahkemeye kadar götürmüştü. Mahkeme bizim lehimize karar verdikten sonra camiye karşı gelen bu grupla bile irtibat kurduktan sonra aramız düzeldi. Hatta bazen bize yardımcı bile oluyorlar." dedi.

Söz konusu bu İslamofobik eylemin Hollandalıların bile tepkisini aldığını söyleyen İmamoğlu, "Keşke bunu yapanlar derdini gelip bizimle paylaşmayı tercih etseydi. Biz herkesle iletişim kurmaya açığız. Belki bu şekilde daha faydalı olurdu." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, durumu polise bildirdiklerini sözlerine ekledi.