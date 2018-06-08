PEGIDA, cami önündeki eyleminden vazgeçti

Hollanda'da, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA örgütü, cami önünde toplanan yüzlerce kişinin yoğun tepkisi üzerine domuz etli mangal partisi eyleminden vazgeçti.

"Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA üyeleri, Rotterdam kentindeki Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Laleli Camii önünde yüzlerce kişinin toplanması üzerine eylemlerini yapmaya gelmedi.

Caminin önünde toplanan yüzlerce kişi, eylemin iptal edilmesi sonrası Türk bayrağı ve Fas bayrağı ile tekbir getirerek sevinç gösterisinde bulundu.

Provokasyona karşı barışçıl eyleme Hollandalılardan da destek

Kendilerini "Barış için 010" olarak adlandıran bir grup, Hollandalı eski siyasetçi Setkin Sies önderliğinde, PEGIDA'nın eyleminin planlandığı saat öncesinde caminin önündeki kaldırımlara barış ve sevgi ifadeleri yazdı, girişine de çiçekler bıraktı.

Laleli Camii Başkanı Murat Özyürek, her kesimden insanın camiye destek amaçlı geldiğini ve bunun için çok mutlu olduklarını söyledi.

Özyürek, "Komşularımız ve semt sakinleri camimizin etrafına çiçekler koydular. Çocuklarıyla gelerek tebeşirlerle caminin önündeki kaldırıma, yollara barışçıl ve sevgi dolu yazılar yazarak resimler çizdiler. Biz burada komşularımızın hepsiyle güzel bir şekilde yaşamak istiyoruz. Hiç kimseyle sorun yaşamak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Caminin bulunduğu semtte yaşayan Hollandalı Jeroen Dekker, sabah televizyonda tesadüfen karşıt eylemin olacağını gördüğünü belirterek "Gördüğüm zaman hemen buraya destek verilmesi gerektiğini düşündüm. Hangi ırktan ve dinden olursa olsun birbirimize saygılı olmamız gerekir. Bu bir provokasyondur. Ve ben buna tamamen karşıyım." dedi.

Başka bir semt sakini Madelon Grant da burada bulunan ve barışçıl eyleme destek verenlerin gücünün görülmesi gerektiğini kaydederek "Camideki insanları tek başına bırakmamamız lazım. Rotterdam'ın her yerinden ve bu semtten gelenlerle birlikte caminin kapısının kim olursa olsun herkese açık olduğunu göstermemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

PEGIDA'nın tepki çeken eylemi

PEGIDA, sosyal medya üzerinden Rotterdam, Utrecht, Gouda, Lahey ve Arnhem kentlerinde bu hafta iftar saatinde cami önünde domuz etli mangal partisi eylemi yapacağını duyurmuştu.

Rotterdam’ın Fas asıllı Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb geçen ay, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin iftar saatlerinde cami önlerinde yapmayı planladığı domuz etli mangal eylemine izin vermişti. Utrecht, Gouda, Lahey ve Arnhem belediye başkanları ise izin vermemişti.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Hollanda'nın Rotterdam kentinde bir cami önünde iftar saatinde domuz etli mangal partisi düzenlenmesinin izin verilmesine tepki göstermişti.

Laleli Camisi yönetimi, PEGIDA'nın domuz etli mangal partisi eyleminin provokasyon amaçlı olduğunu belirterek herkesi sükunete davet etmiş, "provokasyona gelmeyin" çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA