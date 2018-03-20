Paul Ryan, Mueller'ın kovulacağı iddialarına son noktayı koydu

Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mueller'in işine son vereceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Böyle bir ihtimal bile yok

Trump'ın böyle bir girişimde bulunmayacağına "emin" olduğunu söyleyen Ryan, "Mueller'in görevine son verilme gibi bir ihtimalin değerlendirme aşamasında bile olmadığına dair garanti aldım." dedi.

Trump, Mueller'i hedef tahtasına oturtmuştu

Trump, hafta sonunda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Rusya'nın 2016'daki Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Mueller'i hedef aldı.

Trump'ın bu açıklamaları üzerine ABD Kongresinin önde gelen Cumhuriyetçi isimleri, kendisine uyarıda bulunarak Mueller'in işine devam etmesi gerektiğini söyledi.

ABD'de sular durulmuyor

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, geçen cuma günü FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'i emekliliğine iki gün kala işten çıkardı.

Rusya soruşturması bağlamında 2016'da etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, Trump tarafından birçok kez eleştirildi.

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması oldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına özel yetkili savcı olarak 17 Mayıs 2017'de Mueller'i atadı.

Rusya soruşturmasında süreç

Rusya'nın siber saldırılar yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorumluluğunda sürdürülen soruşturmada özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, Mueller tarafından suçlanmıştı.

Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates suçlamaları reddetmişti.

Trump, kendisi veya seçim kampanyası ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki tüm iddiaları bugüne kadar kabul etmemişti.

Mueller, 13 Rus vatandaşı ile 3 Rus kurumunu "2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmek" ile suçlamıştı.

Rusya soruşturması geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. ABD'de Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olduğu kanaatine varmadı.

Kaynak: AA